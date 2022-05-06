Shell решила продать свой заправочный бизнес в России

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Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell приняла решение продать свой заправочный бизнес в России. Покупателя сотрудникам Shell не назвали, но заинтересованность в приобретении АЗС компании проявляет "Лукойл", – пишет Forbes со ссылкой на источники.

Представитель Shell подтвердил Forbes, что компания ведет переговоры с "независимыми заинтересованными сторонами", передает радио Маяк.



28 февраля Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая "Северный поток – 2" (10% акций) и "Сахалин-2" (27,5% акций). Затем 8 марта Shell заявила о поэтапном отказе от российских нефти и газа.