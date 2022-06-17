Шадаев подтвердил перенос выдачи цифровых паспортов

«Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов — Ред.) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», — сказал он «РИА Новости».
Проект выдачи цифровых паспортов заморожен. Об этом заявил в пятницу, 17 июня, глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ, пишут "Известия".
Минцифры подчеркнули, что надеются вернуться к этой теме позднее.
«Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов — Ред.) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», — сказал он «РИА Новости».