Шадаев подтвердил перенос выдачи цифровых паспортов

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Проект выдачи цифровых паспортов заморожен. Об этом заявил в пятницу, 17 июня, глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ, пишут "Известия".

Минцифры подчеркнули, что надеются вернуться к этой теме позднее.