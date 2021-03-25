Серийное производство электромобилей Ford Transit появится в России

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Ford Motor и компания «Соллерс» запустят первое серийное производство электромобилей Ford Transit в России в 2022 году.

Как отмечает Коммерсантъ, до сих пор в стране не собирались электрокары. Параллельно «Соллерс» будет собирать и дизельные версии «Транзита».

Компания признаёт, что использование электрических автомобилей будет ограниченным: в городах с наиболее высокой плотностью населения и объемами внутригородской логистики. В 2022-2023 годах это будет Москва, Санкт-Петербург и Казань, а к 2025 — Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Для стимуляции роста предлагается предоставить в этих городах доступ в центр городов без ограничений, разрешить движение по выделенным полосам и бесплатный проезд по платным участкам дорог.