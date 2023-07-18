Сергей Миронов: «Правительство поддержало предложение СРЗП об обсуждении «почтового сбора»

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По итогам инициированной СРЗП масштабной дискуссии идея «Почты России», угрожающая ростом цен, должна быть «похоронена». Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, обратившийся по вопросу в Правительство.

Ранее «Почта России» предложила ввести для крупных маркетплейсов сбор в 0,5% от их оборота. Средства должны пойти на развитие отделений самой «Почты России», которой также предлагается присвоить статус федерального поставщика товаров электронной коммерции. Против инициативы выступили профильные Ассоциация компаний интернет-торговли и Ассоциация участников рынка электронной коммерции, которые обратились к главе СРЗП.

«Фактически «Почта России» предложила ввести в свою пользу налог на предприятия интернет-торговли, в частности на своих конкурентов по доставке товаров, – отмечает Сергей Миронов. – Разделяю опасения бизнеса, что этот «почтовый сбор» может привести к росту цен на товары. Поскольку все свои издержки предприятия онлайн-торговли в итоге переложат на потребителей. В этой связи в конце мая мы с коллегами по фракции обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой провести масштабное обсуждение инициативы «Почты России» на уровне руководства Правительства с участием депутатов Госдумы, экспертов, представителей бизнеса. На днях поступил ответ – наше предложение поддержали все профильные министерства Кабмина, включая Минэкономики, Минпромторг и Минцифры. Хотя последнее на удивление лояльно относится к идее налога на интернет-торговлю. При этом в ответе Минпромторга прямо указывается, что ведомство эту идею не поддерживает».

В ответе на обращение главы СРЗП также приводится позиция «Почты России», где убеждены, что реализация инициативы позволит государству сэкономить на содержании почтовой сети, обеспечит гарантированную доставку товаров во все населенные пункты РФ. А компании интернет-торговли при этом не будут нести «бремя содержания собственных точек обслуживания» в отдаленных районах.

«Это бремя, но уже по содержанию убыточных почтовых отделений, будут нести потребители, – указывает глава СРЗП. – Указывается, что с помощью сбора «Почта России» рассчитывает собирать по 23 миллиарда рублей в год. И эти деньги вытащат из карманов граждан, которые совершенно не обязаны решать проблемы почтового оператора. Надеюсь, что по итогам масштабной дискуссии, инициированной нашей партией, идею «почтового сбора» можно будет похоронить. Необходимо искать иные пути развития и повышения эффективности «Почты России» – не за счет бизнеса и населения», сообщает Пресс-служба председателя социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» и руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе ФС РФ С.М.Миронова.