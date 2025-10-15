Селедка подорожала в России за год почти на треть

67

В период с января по сентябрь средняя розничная цена соленой сельди в России составила 375 рублей за килограмм, что на 28 процентов больше по сравнению с тем же периодом годом ранее, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Как отметил директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров, розничные цены продолжают расти из-за увеличения затрат на логистику, хранение и переработку.

"В цепочке поставок сельди может быть до шести посредников, а совокупная наценка – от 5 до 50 процентов, что увеличивает цену конечного продукта в 2–3,5 раза", – пояснили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службы.

При этом оптовые цены на сельдь снижаются, отмечает издание.

Так, по данным Нацрыбресурса на 13 октября, средняя стоимость атлантической сельди в центре России в опте составила 185 рублей за килограмм (минус 14 процентов с начала года), на северо-западе она подешевела на 20 процентов (до 162 рублей за килограмм), а тихоокеанская сельдь на Дальнем Востоке в начале октября в опте стоила 120 рублей –это также минус 20 процентов с начала года.