Главные новости:
Селедка подорожала в России за год почти на треть
Селедка подорожала в России за год почти на треть
В Госдуме высказались против проведения родителями ветряночных вечеринок
В Госдуме высказались против проведения родителями ветряночных вечеринок
Китайские авиакомпании выступили против запрета США на полеты над РФ
Китайские авиакомпании выступили против запрета США на полеты над РФ
Ученые прогнозируют рекордные солнечные вспышки 15 октября
Ученые прогнозируют рекордные солнечные вспышки 15 октября
Самарский губернатор отправил в отставку главу Кинельского района
Самарский губернатор отправил в отставку главу Кинельского района
На встрече с губернатором обсудили основные направления работы управления и взаимодействие с органами исполнительной власти региона.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с новым руководителем Управления Росгвардии СО Сергеем Абрамовым
Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.
В ДК села Шигоны открылось новое творческое пространство - «Яркие люди»
МРОТ вырастет более чем на 20,5%.
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей
Селедка подорожала в России за год почти на треть

15 октября 2025 09:58
67
Селедка подорожала в России за год почти на треть

В период с января по сентябрь средняя розничная цена соленой сельди в России составила 375 рублей за килограмм, что на 28 процентов больше по сравнению с тем же периодом годом ранее, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Как отметил директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров, розничные цены продолжают расти из-за увеличения затрат на логистику, хранение и переработку.

"В цепочке поставок сельди может быть до шести посредников, а совокупная наценка – от 5 до 50 процентов, что увеличивает цену конечного продукта в 2–3,5 раза", – пояснили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службы.

При этом оптовые цены на сельдь снижаются, отмечает издание.

Так, по данным Нацрыбресурса на 13 октября, средняя стоимость атлантической сельди в центре России в опте составила 185 рублей за килограмм (минус 14 процентов с начала года), на северо-западе она подешевела на 20 процентов (до 162 рублей за килограмм), а тихоокеанская сельдь на Дальнем Востоке в начале октября в опте стоила 120 рублей –это также минус 20 процентов с начала года.

