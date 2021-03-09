Сегодня отмечают день рождения Юрия Гагарина

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Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области. 12 апреля 1961 года он совершил первый полёт в космос, тем самым доказав всему человечеству, что нет ничего невозможного. Этот смелый шаг в неизвестность повернул ход истории, взбудоражил умы и сердца миллионов людей и дал мощнейший толчок развитию науки и техники.

Советский космонавт, чей вклад в современную историю невозможно переоценить, явил собой бесконечную любовь к своей Родине. Улыбка Юрия Алексеевича стала символом мира. Он воплотил в жизнь мечты тысяч жителей Земли о покорении космоса и подарил радость торжества от преодоления человечеством земного притяжения.

Не только в нашей стране, но и во всем мире 9 марта празднуют день рождения первого человека, покорившего космос. Без преувеличения его можно назвать сыном Земли, ставшим олицетворением мира и прогресса.

Жизненный путь Юрия Гагарина оборвался неожиданно и трагично. Но его величайший подвиг по сей день помнят и чтят. Космонавтика и наука сейчас развиваются благодаря его смелости и отваге, сообщает Роскосмос.