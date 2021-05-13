Сегодня отмечают День Черноморского флота ВМФ России

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15 июля 1996 года Главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал флота Ф. Н. Громов издал приказ о праздновании Дня Черноморского флота. Дата праздника, 13 мая была выбрана в честь дня, когда в 1783 году 11 судов Азовской флотилии прибыли к месту, где в июне того же года была заложена база русского военного флота на Черном море – порт Севастополь. А 13 мая, или 2-го по старому стилю, первые суда под командованием адмирала Клокачева зашли в Ахтиарскую бухту. Теперь эта дата считается днем рождения Черноморского флота России.



Сегодня ЧФ России играет стратегическую роль, находясь, как и несколько столетий назад, на защите южных рубежей Отечества.



Наиболее масштабные мероприятия в честь Дня Черноморского флота проводятся в Севастополе и Новороссийске. На кораблях поднимают флаги расцвечивания и проводят праздничные построения экипажей. На берегу к монументам морякам и флотоводцам Черноморского флота возлагают венки и цветы. Организуются праздничные собрания, концерты и торжественные богослужения в храмах. Особое внимание уделяют ветеранам-черноморцам, поздравляя их с праздником, сообщает Военное обозрение.

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