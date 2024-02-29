Сегодня, 29 февраля, Президент обратится с посланием к Федеральному собранию.

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В ежегодном обращении к Федеральному Собранию Владимир Путин традиционно освещает важные аспекты внутренней и внешней политики, а также определяет приоритеты развития страны на ближайшую перспективу.



В этом году, согласно заявлению президента, основное внимание будет уделено постановке задач на следующие шесть лет. Возможно, российский лидер использует это обращение в качестве презентации своей предвыборной программы. Основными темами которого могут стать военный, научный и технический суверенитет страны, вопросы демографии, промышленности и ситуация в зоне СВО.

Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени.