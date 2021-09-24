Сегодня, 24 сентября, пройдет инаугурация губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вступит в должность губернатора в пятницу, сообщили РИА Новости в комитете информполитики региона.

"Церемония официального вступления в должность губернатора Михаила Дегтярева состоится в пятницу днем, 24 сентября", - сказала собеседница агентства.

Дегтярев (ЛДПР) на прошедших с 17 по 19 сентября выборах главы региона набрал 56,81% голосов избирателей Хабаровского края. В должность врио губернатора он вступил с 20 июля 2020 года после ареста тогда действующего главы региона Сергея Фургала. До этого он был депутатом Госдумы - занимал пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Михаил Владимирович Дегтярев родился в городе Куйбышеве (ныне Самара). В прошлом был депутатом Самарской Губернской Думы.