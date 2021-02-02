Счетная палата: физкультурно-оздоровительные услуги не доступны для большинства населения

127

Реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года не достигла одной из поставленных целей – обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения. Как показал анализ Счетной палаты, основные барьеры на пути регулярных спортивных занятий граждан – это высокая стоимость спортивно-оздоровительных услуг, недостаточно развитая сеть физкультурно-спортивных организаций и их удаленность от мест проживания.

«На начало 2020 года фактический уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в целом по России составил 55,7%. При этом в регионах мы наблюдаем существенную дифференциацию этого показателя. Минимальный уровень - в республиках Ингушетия (16,6%), Дагестан (28,5%), Крым (32,5%) и Московской области (30,4%). Таким образом, рост числа спортивных сооружений в целом по России не решает проблему физической доступности спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом в ряде регионов», – сообщила на Коллегии заместитель Председателя Счетной палаты Галина Изотова.

По-прежнему остро стоит проблема доступности спортивных занятий для лиц с ограниченными возможностями. На данный момент под их потребности адаптировано только 27,5% существующих спортивных объектов. «К 2030 году Минспорт планирует увеличить количество таких объектов до 38%. При этом в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов ко всем физкультурно-спортивным объектам и к предоставляемым в них услугам. Таким образом, есть риск неисполнения указанных требований к 2030 году», – отметила Галина Изотова.

Во многом недостижение целей Стратегии обусловлено недостатками нормативно-правового регулирования. Так, в действующем законодательстве не установлены принципы предоставления физкультурно-оздоровительных услуг и повышения их доступности для граждан, в том числе для социально незащищенных групп населения. Также не определены единые механизмы взаимодействия государства с организациями, оказывающими физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги. Отсутствует единый перечень льготных услуг для социально незащищенных групп населения, а также порядок финансового обеспечения таких мероприятий за счет бюджетных средств.

Всего в 2018 – 2019 гг. и истекшем периоде 2020 года (на 1 октября) на развитие массового спорта было направлено 249,9 млрд рублей. Как показал проведенный анализ, основной объем средств расходуется на создание спортивной инфраструктуры. При этом мероприятия по повышению финансовой доступности спортивных занятий за счет предоставления льгот малообеспеченным гражданам или возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим физкультурно-оздоровительные услуги, не предусмотрены. «Только в двух российских регионах (г. Москва и Приморский край) компенсируются недополученные доходы коммерческим организациям, оказывающим услуги на бесплатных или льготных условиях», – уточнила Галина Изотова.

Анализ финансовой доступности спортивных занятий показал, что в 2019 году занятия в бассейне без тренера, являющиеся самыми низкими по стоимости, были не доступны 56% населения, с тренером – 75%, занятия в тренажерном зале не могли себе позволить 60%, а с тренером – более 80% граждан. «Эти цифры наглядно показывают, что без существенного повышения финансовой доступности физкультурно-оздоровительных услуг невозможно увеличить численность систематически занимающихся массовым спортом», – отметила Галина Изотова.

В ходе анализа также были выявлены существенные расхождения данных статотчетности Минспорта, характеризующих достижение ключевых целевых показателей в сфере физкультуры и спорта. Так, базовые значения целевых показателей за 2018 год ФП «Спорт – норма жизни» расходятся с оценкой Счетной палаты, полученной на основании данных Росстата, в 2 - 2,5 раза. Кроме того, по данным Минспорта, число занимавшихся физкультурой и спортом в 2018 году в возрасте 15-18 лет на 194 тыс. человек превысило фактическую численность граждан России этого возраста согласно сведениям Росстата.

Не согласованы между собой и данные Минспорта о суммарной загруженности спортивных сооружений и численности граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в России за 2019 год. «Суммарная загруженность всех спортивных сооружений составила в 2019 году 10,9 млрд человеко-часов. Такую загруженность могли бы обеспечить 100,3 млн человек, систематически занимающиеся физкультурой и спортом в этих спортсооружениях. Однако, по данным Минспорта, численность занимающихся составила в 2019 году всего 58,6 млн человек. Таким образом, средний уровень загрузки объектов спорта в целом по России, составляющий 72%, представляется завышенным», – констатировала Галина Изотова.

В Минспорте с выводами Счетной палаты согласны и намерены учесть рекомендации ведомства в дальнейшей работе. «Многое уже заложено в Стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года, которая в ноябре утверждена Правительством РФ, – сообщил на Коллегии первый заместитель министра спорта Азат Кадыров. - Что касается расхождений данных статистики, то такие моменты есть, и они требуют выверки. Мы сейчас находимся на этапе разработки большой ведомственной программы цифровой трансформации. Частично она начнет внедряться уже с 2021 года. Надеемся, что это позволит нам иметь корректные цифры, которые будут сходиться с регионами и Росстатом».