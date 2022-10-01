Сбор винограда в России может обновить рекорд

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После сложных для виноделов из-за погодных условий 2020–2021 годов в России ожидается прирост урожая винограда с хорошими характеристиками. По итогам сезона сбор может вырасти на 10% и превысить 700 тыс. тонн, что станет рекордом с 2014 года. Нехватка винограда для вина и высокие цены сохраняются, хотя присоединение к РФ Херсонской области может резко увеличить объем сырьевой базы.

По итогам этого сезона сбор винограда в России может вырасти на 10%, до более 700 тыс. тонн, что станет рекордом с 2014 года, прогнозируют эксперты «Винного гида России» Роскачества. В основных виноградарских регионах убрано 70–90% урожая, и после крайне засушливого 2020 года и очень дождливого 2021 года видно, что собранный виноград отличается хорошими характеристиками, говорится в исследовании, пишет Коммерсантъ.

Наиболее высокий валовый сбор фиксируется на Таманском полуострове и в Южном Дагестане, на которые совокупно приходится около 40 тыс. га виноградников. По словам руководителя «Винного гида России» Олеси Буняевой, это крупнейшие производители винограда для недорогих вин. В Крыму, где сезон уборки может продлиться до начала ноября, собрано 30–50% урожая, и объем также ожидается выше прошлогоднего, сказано в исследовании.

В Дербентской винодельческой компании (бренд Di Caspico и пр.) планируют увеличить сбор винограда в этом году на 9%, до 12 тыс. тонн. В «Кубань-Вино» (марки Chateau Tamagne, Aristov и др.) отмечают, что уборка будет идти еще месяц и пока планируют собрать свыше 80 тыс. тонн — не меньше чем в прошлом году. Гендиректор «Фанагории» Петр Романишин ожидает урожай в этом году на уровне 42 тыс. тонн, тогда как в прошлом году компания собрала 20,5 тыс. тонн. Гендиректор «Абрау-Дюрсо» Владимир Масловский говорит, что в среднем сбор винограда вырос на 30% к 2021 году за счет хорошей урожайности и вступления в плодоношение новых насаждений.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев указывает, что в 2020–2021 годах из-за неблагоприятных погодных условий и растущего спроса цены на виноград резко возросли. Наиболее доступные дагестанские сорта подорожали с 18 до 40–45 руб. за 1 кг, в Крыму цены достигли 130–200 руб. за 1 кг в зависимости от сорта и качества, указывает он.

По словам эксперта, увеличение сбора винограда в этом году не приведет к снижению цен, так как контракты на закупку заключаются до окончания уборки.

Но улучшение качества сырья положительно скажется на экономике виноделов и их продукции, указывает он.

С июня 2020 года для российского вина запрещено использование импортного виноматериала. Как отмечает Петр Романишин, несмотря на хороший урожай, качественного сырья для вин и крепких напитков все равно недостаточно, потому ожидать снижения стоимости винограда не стоит. Господин Масловский подтверждает, что спрос превышает предложение и предпосылок для снижения себестоимости пока не видно. Спрос на российские вина и виноград, скорее всего, будет расти, ожидает господин Романишин.