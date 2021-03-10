Сбор биометрических данных россиян активизируют

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Минцифры планирует принять «административные меры», чтобы активизировать сбор биометрических данных россиян. Об этом “Ъ” сообщили участники совещания 26 февраля, посвященного применению Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации абонентов связи.

По словам одного из источников, граждан будут стимулировать сдавать биометрию в МФЦ и через специальное мобильное приложение. За счет этого Минцифры планирует в течение двух лет увеличить число записей данных в ЕБС со 164 тыс. до 70 млн.

Эксперты отметили, что преимущества биометрии пока не очевидны, при этом у властей будет больше возможностей для слежки за гражданами.

Фото: Pixabay.com