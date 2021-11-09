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Сбой на сайте Госуслуг затронул 300 тысяч пользователей портала

9 ноября 2021 11:59
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Сбой на сайте Госуслуг затронул 300 тысяч пользователей портала

Сбой, из-за которого на сайте госуслуг срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса по ошибке уменьшился с 12 месяцев до полугода, затронул 300 тысяч из 50 млн пользователей портала.

Он произошёл из-за необходимости оперативно обновить сертификаты в соответствии с приказом Минздрава России, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Он напомнил, что министерство 22 октября утвердило приказ о том, что с 8 ноября по всей стране вводится единая форма сертификата для тех, кто привился или переболел. Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить.

По его словам Шадаева, сбой произошёл из-за недостатка времени. Он отметил, что проблему исправили за четыре часа – сейчас сроки действия сертификатов восстановлены. Сайт и мобильные приложения госуслуг работают стабильно, передает Радио Маяк.

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