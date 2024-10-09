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Сайты российских судов оказались недоступны из-за массового сбоя

9 октября 2024 10:51
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Сайты российских судов оказались недоступны из-за массового сбоя

Интернет-сайты федеральных судов недоступны для пользователей из-за сбоя – сейчас ведутся работы по восстановлению работоспособности сервисов, сообщили в Судебном департаменте при Верховном суде РФ.

Сбой в ГАС "Правосудие" произошел 7 октября, из-за чего стали недоступны сайты судов общей юрисдикции с доменом sudrf.ru, арбитражных судов (arbitr.ru) и мировых судей (msudrf.ru), а также электронная почта судебных инстанций.

В Судебном департаменте отметили, что сейчас проводятся работы по восстановлению работоспособности сервисов. До окончания работ все неотложные заявления и запросы могут быть отправлены в суды в бумажном виде. Сроки окончания технических работ не называются.

При этом сайты московских судов сбой не затронул, так как они работают на отдельном домене, пишет Смотрим.

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