Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы
Российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы
В Самарской области закроют один автовокзал
В Самарской области закроют один автовокзал
Из-за санкций и роста валютных курсов дорожают корма и лекарства для животных
Из-за санкций и роста валютных курсов дорожают корма и лекарства для животных
В Самарской области изменилось расписание речной переправы в Рождествено
В Самарской области изменилось расписание речной переправы в Рождествено
Осужденные к принудительным работам в УФСИН России по Самарской области трудоустроены на предприятиях региона
Осужденные к принудительным работам в УФСИН России по Самарской области трудоустроены на предприятиях региона
в Самарском музее Алабина подготовили программу для малышей
В Самарском музее Алабина подготовили программу для малышей
В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию
В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 108.05
-3.43
EUR 118.76
-3.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Сайт МИД России круглосуточно подвергается DDoS-атакам

17 марта 2022 10:10
135
сайт МИД России круглосуточно подвергается DDoS-атакам

Сайт Министерства иностранных дел России круглосуточно подвергается DDoS-атакам. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сайт, как и сайты других государственных учреждений, за эти пару недель просто находится под круглосуточной DDoS-атакой», — цитирует РИА Новости Захарову. 

По её словам, «сайт атакуют в таком масштабе как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители».

Кроме того, официальный представитель МИД России заявила, что российские посольства сталкиваются с «невиданной кибератакой».

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Банк «Солидарность» - участник национальной китайской платежной системы CIPS, что позволяет проводить платежи быстро и безопасно. 
16 марта 2022  16:13
Дмитрий Азаров обсудил с руководством самарского банка «Солидарность» поддержку регионального бизнеса в торговле с Китаем
484
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
16 марта 2022  14:04
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
1033
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
16 марта 2022  13:59
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
433
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт
16 марта 2022  09:41
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт
413
В Самарской области ожидают метель
16 марта 2022  09:34
В Самарской области ожидают метель
355
Весь список