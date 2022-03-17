сайт МИД России круглосуточно подвергается DDoS-атакам

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Сайт Министерства иностранных дел России круглосуточно подвергается DDoS-атакам. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сайт, как и сайты других государственных учреждений, за эти пару недель просто находится под круглосуточной DDoS-атакой», — цитирует РИА Новости Захарову.

По её словам, «сайт атакуют в таком масштабе как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители».

Кроме того, официальный представитель МИД России заявила, что российские посольства сталкиваются с «невиданной кибератакой».