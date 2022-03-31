Сахара в России достаточно до нового урожая

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Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала "Россия". По ее словам, "в год в стране производится около 6 млн тонн сахара, потребляется 5 млн 800 тысяч". Абрамченко отметила, что "ажиотажный спрос на сахар в первые две недели марта был вызван тем, что люди закупали его впрок. Это сказалось и на цене продукта".

Федеральная антимонопольная служба проводит антикартельные проверки в отношении пяти крупнейших поставщиков сахара. ФАС изучает причины необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке. Кроме того, антимонопольщки проанализируют товарную цепочку – от производителя до прилавка.

В случае выявления нарушений будет возбуждено антимонопольное дело, компании могут получить оборотный штраф до 15% от годовой выручки, передает Радио Маяк.