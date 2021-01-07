Я нашел ошибку
Главные новости:
По Самаре катается троллейбус с новогодней елкой в салоне
По Самаре катается троллейбус с новогодней елкой в салоне
В храмах Самары прошли рождественские богослужения
В храмах Самары прошли рождественские богослужения
В Самаре скончался Сергей Шишканов, возглавлявший службу участковых полицейских
В Самаре скончался Сергей Шишканов, возглавлявший службу участковых полицейских
Как протестующие в Вашингтоне сорвали утверждение победы Байдена
Протестующие в Вашингтоне сорвали утверждение победы Байдена
С Рождества заработают новые важные для россиян законы
С Рождества заработают новые важные для россиян законы
Правительство РФ утвердило список программ для предустановки на гаджеты
Правительство РФ утвердило список программ для предустановки на гаджеты
Сутки в 2021 году станут немного короче
Сутки в 2021 году станут немного короче
Для участия нужно сделать снимки с арт-объектами новогодней Самары и выложить в соцсети.
"Космический" фотоконкурс запустило "Самарское областное вещательное агентство" Анастасия Филатова
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.88
0
EUR 90.79
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Новогодний онлайн-квест для юных жителей Самарской области подготовил Музей Победы
«Дети – детям»: в рамках акции «Ёлка желаний» детские мечты исполняют неравнодушные дети СО
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

С Рождества заработают новые важные для россиян законы

7 января 2021 10:28
144
С Рождества заработают новые важные для россиян законы

Законы, которые продолжают в январе вступать в силу, наведут порядок с качеством молочной продукции, продажей курительных жидкостей и одноразовых вейпов. Истекают два моратория, введенных властями из-за пандемии, сообщает Российская газета.

Заканчивается мораторий на банкротство

После Рождества истекает действие моратория на банкротства по заявлению кредиторов в отношении должников.

В документе, который продлил его первоначальный срок, говорится, что это постановление правительства вступает в силу 7 октября 2020 года и действует в течение 3 месяцев. То есть до 7 января 2021 года включительно.

Речь идет Постановлении Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. N 1587 «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников».

Правда, у некоторых экспертов есть мнение, что мораторий, конец которого выпал на выходной день, должен закончиться в первый рабочий день, то есть 11 января. Так или иначе, если его снова не продлят, то после новогодних каникул кредиторы смогут приступить к действиям.

Право на продление моратория касается организаций и индивидуальных предприниматели, чья деятельность попадает в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии.
Кэшбек для туристов возвращается?

10 января истекает срок другой программы — по возмещению отдыхающим части стоимости туристской услуги. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 10.08.2020 N 1200.
Напомним, суть льготы касается только внутреннего туризма.

Покупая тур, путевку в санаторий или оплачивая отель, можно вернуть часть денег обратно. В зависимости от стоимости поездки можно получить до 20 тысяч рублей.

Но похоже, у этой программы есть шанс продолжиться не только в этом году, но и дальше. Как писала «РГ», Ростуризм выступил с инициативой ее продлить.

Пока же правительство только разрешило переносить купленные по программе кешбэка туры до конца 2021 года. На эту меру пришлось пойти из-за опасений возможного запрета на поездки из-за распространения коронавирусной инфекции.


Наличка попала под усиленный контроль

С 10 января в России изменяются правила контроля за операциями с наличными деньгами. Об этом говорится в Федеральном законе от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ.

Особенно неприятны перемены будут для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию. Собственно, они и нацелены на то, чтобы облегчить жизнь легальному бизнесу и осложнить теневому «отмывать» деньги. А также финансировать террористов.
Росфинмониторинг будет теперь внимательно изучать, во-первых, почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и выше.

А, во-вторых, снятие денег на такую же сумму со счетов телефонных абонентов. В-третьих, сотрудники Росфинмониторинга обязаны проанализировать снятие и начисление в банкоматах сумм, превышающих 600 тысяч рублей. В-четвертых, под контроль попадут ставки и выигрыши в лотереи, сумма которых начинается от 600 тысяч рублей. И, в-пятых, сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей.

Сведения обо всех этих операциях будут передавать в контрольное ведомство. И если что-то вызовет у сотрудников Росфинмониторинга сомнения, информация тут же будет отправлена в правоохранительные органы.

Как уже писала «РГ», из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов.


Плохой молочки станет меньше

В России проводится эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции. А с 20 января начинается поэтапный переход к обязательной маркировке. Об этом говорится в Распоряжении Правительства РФ от 30.03.2020 № 806-р.

Таким образом, с конца января начнется переходный период. Участники молочного рынка должны закончить подготовку к обязательной маркировке. И завершить комплексное тестирование всех процессов.

На это у некоторых из них — зима и весна. С 1 июня 2021 года маркировка станет обязательной для мороженого и сыров.

Как уже писала «РГ», завершающий этап запланирован на 1 декабря 2023 года, когда начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы молочной продукции.

Одноразовые вэйпы попали под запрет

С 28 января в России вступят в силу новые правила торговли устройствами нагревания табака и табачных стиков. Об этом говорится в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. N 303-ФЗ.

Будет запрещена реклама таких устройств. Например, нельзя проводить розыгрыши и предоставлять скидки, так как это побуждает человека купить табачное изделие. Под запрет попадет и спонсирование или стимуляция продаж никотиносодержащих товаров.

Нельзя будет применять эти устройства там, где запрещено курить обычные сигареты. Это будет касаться и кальянов.

А розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными вообще будет запрещена, если концентрация «зелья» в жидкости или растворе превышает 20 мг/мл. Таким образом, больше нельзя будет легально купить курительные жидкости, картриджи для джул, одноразовые вейпы типа HQD и так далее.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Видео
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
7377
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
8807
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
14684
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
17050
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
16984
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
14836
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
18330
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
19790
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
19628
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
19874
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
20573
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
20457
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В храмах Самары прошли рождественские богослужения
7 января 2021  11:14 
В храмах Самары прошли рождественские богослужения
Несмотря на ограничения, соборы посетило немало верующих. Социум
40
С Рождества заработают новые важные для россиян законы
7 января 2021  10:28 
С Рождества заработают новые важные для россиян законы
Законы, которые продолжают в январе вступать в силу, наведут порядок с качеством молочной продукции, продажей курительных жидкостей и одноразовых вейпов. В стране
91
Это праздник света и радости, когда каждый испытывает удивительное чувство сопричастности великому чуду – рождению Спасителя.
6 января 2021  23:40 
Дмитрий Азаров поздравил православных Самарской области с Рождеством Христовым
Это праздник света и радости, когда каждый испытывает удивительное чувство сопричастности великому чуду – рождению Спасителя. Социум
862
Итоги 2020: на востоке Самарской области благодаря нацпроекту обновлена дорога и капитально отремонтирован мост
6 января 2021  13:00 
Итоги 2020: на востоке Самарской области благодаря нацпроекту обновлена дорога и капитально отремонтирован мост
Дорожные работы осуществлены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Строительство
1669
За сутки в Самарской области от коронавируса умерли еще 8 человек
6 января 2021  12:36 
За сутки в Самарской области от коронавируса умерли еще 8 человек
За сутки на 6 января выявлен 291 заболевший коронавирусом. Здравоохранение
1572
Весь список
Акценты
С Рождества заработают новые важные для россиян законы
7 января 2021  10:28 
С Рождества заработают новые важные для россиян законы
Законы, которые продолжают в январе вступать в силу, наведут порядок с качеством молочной продукции, продажей курительных жидкостей и одноразовых вейпов. В стране
128
Стало известно, как пройдут рождественские службы в храмах в Самарской области
5 января 2021  10:37 
Стало известно, как пройдут рождественские службы в храмах в Самарской области
В церквях не должно быть большого скопления людей, все они должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Социум
3554
В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
2 января 2021  11:47 
В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах
Так, с 1 января россияне могут разводить открытый огонь на расстоянии не менее пяти метров от зданий, сооружений и других построек. Социум
5134
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
14809
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
15555
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
15422
Весь список
Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
7892
30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
7818
29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
8906
Весь список