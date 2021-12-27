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С принятием закона о QR-кодах в общественных местах нельзя торопиться, он должен быть тщательно доработан. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам года. Она подчеркнула, что закон требует дополнительного обсуждения.

Матвиенко также отметила, что закон должен предусматривать выдачу QR-кодов не только через интернет, но и в в МФЦ. И ещё – по словам главы Совфеда, для достижения коллективного иммунитета необходима стопроцентная вакцинация россиян, передает Радио Маяк.