С космодрома Плесецк стартовала самарская ракета "Союз-2.1б" с военным спутником

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Этой ночью с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах российских военных.

Все обязательные предстартовые операции по ракете прошли в штатном режиме. Отправка состоялась в 23:45 (по мск) с пусковой установки № 4 площадки № 43 с космодрома Плесецк в Архангельской области. Наземные средства Космических войск ВКС контролировали не только сам пуск, но и полет ракеты, сообщает Минобороны.

Этим стартом Россия открыла пусковую кампанию-2021. Последний прошёл 3 декабря 2020 года, пишет Сова.инфо.

Фото: "Роскосмос"