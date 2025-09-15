Я нашел ошибку
Исторический парк "Россия - моя история" продолжает обновление мультимедийной экспозиции "Романовы"
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
снесен незаконный торговый павильон в Тольятти
Ученые СамГМУ разработали новое противотревожное средство без седативного эффекта
Каждый второй родитель из Самары убежден, что без репетиторов невозможно поступить в хороший вуз
С 19 сентября в России вступают в силу новые пошлины на пиво и сидр из недружественных стран
Утром 15 сентября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее
Страус эму за 50 км сбежал из парка в Ростовской области
С 19 сентября в России вступают в силу новые пошлины на пиво и сидр из недружественных стран

15 сентября 2025 09:36
С 19 сентября в России вступают в силу новые пошлины на пиво и сидр из недружественных стран

Сидр и солодовое пиво из недружественных стран подорожают из-за увеличения таможенных пошлин на ввоз этих напитков в Россию. Повышенные тарифы, согласно постановлению правительства, вступят в силу с 19 сентября и будут действовать до конца года. На пиво пошлина увеличится с 1 евро до 1,5 евро за литр, а на сидр — до 30% с нынешних 22,5%, пишет БФМ.

Но цена на пиво в России в целом растет — к сентябрю стоимость пенного обновила исторический максимум. Средняя цена за литр, по данным Росстата, достигла 196 рублей против 165 годом ранее. Насколько критичным будет подорожание продукции недружественных стран? Рассуждает контрактный пивовар, автор блога «Пивная бутылка» Александр Иджон:

— Естественно, цены вырастут, будет кратное повышение. Было евро на литр, будет полтора евро. На эти 50 центов наложится НДС, плюс наценка дистрибьютора, наценка розницы. Можно посчитать, что повышение будет примерно на 1 евро, то есть на 100 рублей. Во-первых, деньги нужны государству, денег надо снять с кого-то, во-вторых, вот таким образом, наверное, пытаются защитить российский рынок. Ничего пока такого не происходит, кроме роста цен и уменьшения импортного пива, ничего у нас не растет. Ассортимент импортного пива будет по-прежнему уменьшаться. Если он сейчас уже и так довольно сильно уменьшился, то будет еще меньше. Естественно, оно совсем не исчезнет, что-то останется, потому что потребность есть, люди будут покупать сильно за дорого пиво. Будут совсем недорогие марки, которые сейчас как-то пытаются завозить, — 120, 130 рублей иногда за бутылку или банку, они будут исчезать в первую очередь.

— С сидром какая будет ситуация?

— Импортный сидр и так был всегда недешевым. Сидр в основном продается в довольно дорогих импортных сегментах, за бутылку 0,7 литра — 400-500 рублей, не так будет сильно заметно повышение.

— Широко ли у нас представлена такая зарубежная продукция и какие это преимущественно страны?

— Основные марки пива в продаже есть — чешский Urquell, немецкий Ayinger на рынке, даже Guinness есть, и причем достаточно недорого. Не знаю, каким образом они это привозят, в «Пятерочке» он стоит по 200 рублей. Эти марки тоже останутся, потому что на них есть спрос, будут просто стоить дороже и все, объемы продажи уменьшатся.

Россия уже повышала пошлины на пиво и сидр из недружественных стран в январе. И по итогам первого полугодия 2025 года сократила закупки иностранного пива почти вдвое год к году.

С традиционно первого места опустилась на второе Германия, сократив поставки более чем в пять раз. Снизился импорт из Чехии почти вдвое. Зато в полтора раза нарастил поставки Китай и увеличился экспорт из Армении почти в девять раз.

