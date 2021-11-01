С 1 ноября в России начинает действовать ряд новых законов и правил

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На фоне пандемии коронавируса предприятия малого бизнеса в областях спорта, туризма, общепита, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры и досуга смогут подать заявление на безвозмездные гранты в размере одного МРОТ на одного занятого сотрудника. Деньги перечислят через восемь рабочих дней.

В 30 российских банках возобновят выдачу льготных кредитов по ставке 3% годовых для малого бизнеса ряда отраслей, а также социально-ориентированных некоммерческих организаций. Главное условие получения льготной поддержки – сохранение не менее чем 90% сотрудников. Проконтролируют это через Федеральную налоговую службу. Кредиты на сумму до 300 млн рублей будут выдаваться на 1,5 года.

С этого дня все торговые онлайн-агрегаторы обязаны принимать оплату товаров картами национальной платёжной системы «Мир».

Ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», выплатят по 50 тыс рублей в честь 80-летия открытия Дороги жизни. Пенсионный фонд перечислит деньги в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями.

Парфюмерную продукцию отныне можно продавать только с маркировкой. на упаковку или этикетку каждого товара наносится уникальный код, передает Радио Маяк.