С 1 ноября начнёт действовать внесудебное взыскание долгов

Внесудебное взыскание неоспариваемых налоговых долгов с граждан России начнёт действовать с 1 ноября текущего года.
Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова в беседе с агентством «Прайм».
Нововведения коснутся физлиц без статуса ИП, имеющих долги по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам, пишет РТ
По словам Леоновой, внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности.
Для принятия решения о взыскании у налогового органа будет полгода с момента истечения срока исполнения требования об уплате.
В ноябре российские власти намерены ввести внесудебный порядок взыскания налоговых долгов с граждан страны, который будет касаться тех россиян, кто заявляет о своих обязательствах самостоятельно — например, при подаче декларации.
Как утверждает газета «Известия», данный механизм будет работать, если не оспорить доначисление.