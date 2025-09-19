С 1 ноября начнёт действовать внесудебное взыскание долгов

122

Внесудебное взыскание неоспариваемых налоговых долгов с граждан России начнёт действовать с 1 ноября текущего года.

Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова в беседе с агентством «Прайм».

Нововведения коснутся физлиц без статуса ИП, имеющих долги по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам, пишет РТ

По словам Леоновой, внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности.

Для принятия решения о взыскании у налогового органа будет полгода с момента истечения срока исполнения требования об уплате.

В ноябре российские власти намерены ввести внесудебный порядок взыскания налоговых долгов с граждан страны, который будет касаться тех россиян, кто заявляет о своих обязательствах самостоятельно — например, при подаче декларации.

Как утверждает газета «Известия», данный механизм будет работать, если не оспорить доначисление.