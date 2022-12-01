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С 1 декабря полисы ОМС в поликлинику можно не носить

1 декабря 2022 10:36
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С 1 декабря полисы ОМС в поликлинику можно не носить

С 1 декабря вводятся в действие новые законы, есть и много других изменений.

Мобилизованные, контрактники и добровольцы, принимающие участие в спецоперации, освобождаются от уплаты НДФЛ и страховых взносов за имущество.

Встать на налоговый учёт теперь можно через Госуслуги. Также с 1 декабря все госорганы и даже суды обязаны вести свои страницы в соцсетях – "Одноклассниках" или "ВКонтакте".

А пациентам поликлиник теперь не обязательно иметь при себе бумажный полис ОМС. Документ перевели в электронный вид. При обращении к врачу достаточно предъявить паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.

Ещё одно нововведение: с сегодняшнего дня в многоквартирных домах можно париться в хамамах и загорать в соляриях. Их установка официально разрешена, сообщает Смотрим.

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