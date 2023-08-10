РЖД увеличили экспортные перевозки зерна в 2,1 раза

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РЖД в январе-июле 2023 года увеличили экспортные перевозки зерна в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 12,2 миллиона тонн, сообщила компания на сайте.

В том числе через припортовые станции отправлено 7,7 миллиона тонн (рост в 2,6 раза), погранпереходы – 4,5 миллиона тонн (рост в 1,6 раза). Погрузка зерна на сети РЖД в июле выросла на 60% по сравнению с июлем предыдущего года до 2,3 миллиона тонн, за семь месяцев – на 45,4% до 17,4 миллиона тонн.

В лидерах по объему погрузки с начала года оказалась Курская область (1,5 миллиона тонн, +31,7%), Ставропольский край (1,4 миллиона тонн, +43%), Саратовская область (1,3 миллиона тонн, рост в 2,2 раза), Волгоградская область (1,2 миллиона тонн, рост в 2,2 раза), Липецкая область (1,1 миллиона тонн, рост в 1,8 раза).

Россия может временно снизить экспортные пошлины на вывоз зерна, удобрений и сырья в дружественные страны, сообщил Михаил Мишустин на заседании кабмина. По словам премьера, речь – о пониженных или даже нулевых ставках на экспорт продукции в определенных объемах, пишет Смотрим.