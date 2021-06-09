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Ряд соцвыплат можно будет оформить на портале госуслуг автоматически

9 июня 2021 09:15
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Ряд соцвыплат можно будет оформить на портале госуслуг автоматически

Оформить получение ряда социальных выплат можно будет на портале госуслуг без подачи заявлений, пишут "Известия" со ссылкой на Минтруд.

Нововведение коснется мер господдержки, в том числе связанных с достижением пенсионного возраста и рождением ребенка.

Для автоматического получения выплат необходимо указать на госуслугах актуальные банковские реквизиты и дать соответствующее согласие. Т.е подавать каких-то специальных заявлений не потребуется, а при изменении банковских реквизитов их можно будет скорректировать онлайн.

В свою очередь, помощь, связанная с нуждаемостью – например, пособия по безработице – будет начисляться уже по заявлению, сообщили изданию в Митруде.

Теги: Акценты Госуслуги соцвыплаты

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