Ряд соцвыплат можно будет оформить на портале госуслуг автоматически

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Оформить получение ряда социальных выплат можно будет на портале госуслуг без подачи заявлений, пишут "Известия" со ссылкой на Минтруд.

Нововведение коснется мер господдержки, в том числе связанных с достижением пенсионного возраста и рождением ребенка.

Для автоматического получения выплат необходимо указать на госуслугах актуальные банковские реквизиты и дать соответствующее согласие. Т.е подавать каких-то специальных заявлений не потребуется, а при изменении банковских реквизитов их можно будет скорректировать онлайн.

В свою очередь, помощь, связанная с нуждаемостью – например, пособия по безработице – будет начисляться уже по заявлению, сообщили изданию в Митруде.