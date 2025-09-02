Ряд россиян получат увеличенные пенсии в сентябре

114

В сентябре 2025 года отдельные категории пенсионеров в России получат увеличенные выплаты в связи с перерасчетом, а не за счет стандартной индексации.

Об этом декан факультета НИУ ВШЭ профессор Вадим виноградов рассказал RT. Отмечается, что наиболее значительная прибавка ожидает граждан, достигших 80-летия в августе – их фиксированная выплата удваивается с 8907 до 17815 рублей. аналогичное увеличение предусмотрено для лиц, которым в августе установлена I группа инвалидности.

Перерасчет также коснется пенсионеров, уволившихся с работы в августе – они получат все индексации, которые не применялись в период занятости. Доплаты положены и тем, у кого есть иждивенцы (по 2969 рублей на каждого), северный стаж или 30-летний сельский стаж (надбавка 25 процентов).

Изменения происходят автоматически при условии, что соответствующие события были официально оформлены и внесены в систему. Пенсионерам рекомендовано уточнять актуальность данных в ПФР, пишет Смотрим.