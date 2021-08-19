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"Русгидро" в Дагестане открыло первый в России туристический маршрут на ГЭС

19 августа 2021 19:53
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Это одна из красивейших гидроэлектростанций нашей страны - Чиркейская ГЭС.

Компания "Русгидро"в Дагестане открыла новый туристический маршрут на Чиркейской гидроэлектростанции. Такой маршрут ввели впервые в стране, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании.

"Русгидро" открыла свою первую гидроэлектростанцию для посещения организованными туристическими группами. Это одна из красивейших гидроэлектростанций нашей страны - Чиркейская ГЭС в Республике Дагестан. Сегодня на станции состоялась торжественная церемония открытия первого в России туристического маршрута на ГЭС", - сказали в пресс-службе компании.

В церемонии открытия приняли участие председатель правления - генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин, врио председателя правительства Республики Дагестан Батыр Эмеев, директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, представители туристической отрасли и СМИ.

"Это знаменательное событие для "Русгидро" и для всех жителей России, которые активно путешествуют внутри страны. Открывая наши ГЭС для туристов, мы вносим вклад в реализацию государственной Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года и в реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - отметил генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин, выступая на открытии турмаршрута. По его словам, посещение ГЭС позволит людям больше узнать о работе ведущих российских производителей "зеленой" электроэнергии, убедиться в их безопасности и экологичности.

В свою очередь врио председателя правительства Республики Дагестан Батыр Эмеев сообщил, что экскурсии на Чиркейской ГЭС - это ответ на запрос туристического бизнеса, высокого интереса граждан. "Особенно значимо, что первые экскурсии на ГЭС "Русгидро" начинаются в регионе с высокой динамикой роста туристического потока. Теперь в числе достопримечательностей Дагестана, обязательных к посещению, появился новый уникальный объект", - добавил он.

Первая экскурсия была организована для учащейся молодежи республики. Старшеклассники и студенты вузов посетили машинный зал крупнейшей в регионе станции мощностью 1 000 МВт, побывали на гребне самой высокой - 232,5 м - в России арочной плотины, возведенной в глубоком горном ущелье.

В своем выступлении директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова отметила, что открытие нового маршрута это знаковое событие для развития промышленного туризма в Российской Федерации.

Чиркейская ГЭС - самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе, ее установленная мощность 1 000 МВт. Водохранилище ГЭС крупнейшее в Дагестане и в целом на Северном Кавказе - его площадь составляет 42 кв. км. ГЭС обладает самой высокой арочной плотиной в России, одновременно это вторая по высоте, после Саяно-Шушенской ГЭС, плотина нашей страны. Ее высота составляет 232,5 м.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: туристический маршрут Чиркейская ГЭС

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