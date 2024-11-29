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Руководившего в СКР резонансными расследованиями отдали под суд за растрату вещдоков

29 ноября 2024 10:47
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Руководившего в СКР резонансными расследованиями отдали под суд за растрату вещдоков

Как стало известно “Ъ”, местом преступления впервые признаны помещения в здании центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве — именно находясь в них, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет комитета Александр Избенко совершал хищения вещественных доказательств по уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета. По версии коллег, похищенные средства полковник юстиции Избенко использовал для покупки машин и недвижимости, которые были оформлены на членов его семьи.

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Александра Избенко, который до своего задержания 26 октября 2023 года являлся руководителем одного из ведущих подразделений главного следственного управления (ГСУ) СКР. Материалы расследования, составившие несколько десятков томов, направлены в Басманный райсуд, находящийся по месту службы и совершения предполагаемых преступлений. Всего управление ГСУ СКР по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, инкриминирует полковнику юстиции Избенко семь эпизодов растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и девять — в крупном (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Отметим, что хранение вещественных доказательств по уголовным делам регламентируется целым рядом законов, постановлений правительства и внутриведомственных актов. Для этого, в том числе, в здании центрального аппарата СКР в Техническом переулке оборудована специальная камера, в которую вещдоки сдают и получают, составляя акты, регистрируя их в бумажном и электронном виде.

Тем не менее, как установили сами сотрудники ГСУ СКР, полковник Избенко, будучи одним из руководителей управления и следователем одновременно, фактически имел неограниченный доступ к деньгам и другому ценному имуществу по делам, которые находились в его производстве. Этим он и воспользовался для хищений.

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