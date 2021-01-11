Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале

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Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, следует из производственного календаря на 2021 г. Рабочими будут дни с 15 по 20 февраля.

На субботу переносится рабочий понедельник, 22 февраля.

20 февраля будет предпраздничным днем — продолжительность рабочего дня должна сократиться на час. Россияне будут отдыхать в честь праздника с воскресенья 21 февраля, по вторник, 23 февраля. Следующая за праздниками рабочая неделя будет трехдневной.

Ранее правительство установило праздничные выходные дни на 2021 г. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря будет выходным днем, пишут Ведомости.