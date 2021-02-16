Ростелеком будет раздавать биометрические данные россиян

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Издание Ведомости, ссылаясь на проект приказа Минцифры, сообщило о создании реестра государственных и коммерческих организаций, которые могут получить доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Это касается любых компаний, в том числе, операторов и ритейлеров.

Для получения доступа организации придётся заключить договор с Ростелекомом. Претендент будет обязан подтвердить возможность обеспечения требований безопасности персональных данных и настроить биометрические терминалы. Полный список участников опубликуют на сайте ЕБС.

Сейчас к системе подключены банки и страховые компании. За включение в реестр плата не предусмотрена. Любой запрос к системе за идентификацией стоит 200 рублей, которые между собой разделят организация, зарегистрировавшая конкретную персону в ЕБС, вендор, обеспечивающий функционал ЕБС, а также Ростелеком.

ЕБС запустили в России в 2018 году. С её помощью россияне могут получать государственные услуги.

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