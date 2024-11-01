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Ростех начинает выдачу цифровых подписей за рубежом

1 ноября 2024 11:02
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Ростех начинает выдачу цифровых подписей за рубежом

Госкорпорация Ростех начинает проведение пилотного проекта по выдаче электронных подписей гражданам России за границей, говорится в сообщении госкорпорации. Соответствующее постановление правительства РФ о проведении эксперимента вступает в силу с 1 ноября.

"Точки оформления будут открыты в странах ближнего зарубежья на базе подведомственных МИД РФ организаций и учреждений, а также представительств Россотрудничества", - отмечается в сообщении.

Цель эксперимента, который продлится до 31 декабря 2025 года, - дать гражданам РФ возможность получать государственные услуги дистанционно, в том числе через портал госуслуг. Выдавать россиянам за границей электронные подписи уполномочен удостоверяющий центр "Основание" (АО "Аналитический центр"), созданный при участии компании "РТ-Проектные технологии" Ростеха и группы компаний "Селдон".

Создание и выпуск ключей электронной подписи, разработку и техническое обеспечение эксперимента осуществляет АО "Аналитический центр" за счет собственных средств, при этом Россотрудничество и ТАСС отвечают за информационное сопровождение проекта и развитие цифровых сервисов для соотечественников, таких как портал "Карта "Родина", где на едином ресурсе собрана наиболее полная информация, а также новостная повестка для тех, кто хочет вернуться на историческую Родину.

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