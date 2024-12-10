Рост в сфере доставки еды может замедлиться из-за ключевой ставки ЦБ

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В 2024 году показатели выручки сервисов доставки достигли максимального уровня, однако дальнейший рост может замедлиться из-за дефицита курьеров и необходимости увеличивать затраты на продвижение услуги доставки.

По итогам текущего года общая выручка операторов доставки в сегменте продуктов питания (e-grocery) выросла на 39% в сравнении с прошлым годом и составила 1,28 трлн рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса приема онлайн-платежей.

В октябре 2024 года средний чек доставки в сегменте продуктов питания составил 1,16 тысячи рублей, что на 11% больше, чем в 2023 году. По данным сервиса T-Data, вместе со средним чеком растет и оборот всего рынка: в октябре показатель увеличился на 27%. Однако, по данным "Infoline-Аналитики", если в первом квартале 2024 года показатели онлайн-заказов продуктов питания выросли на 55%, то уже в апреле-июне они упали до 47%, а в июле-сентябре – до 35%. Ожидается, что по итогам четвертого квартала показатель снизится до 30%.

Отмечается, что больше половины заказов совершаются в регионах, а в Москве и Подмосковье – 31%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 11%. Среди операторов доставки самым популярным сервисом стал "Самокат". С января по сентябрь оборот компании увеличился примерно на 71% в сравнении с прошлым годом и составил 182,7 млрд рублей.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров связывает отрицательную динамику с сокращением объемов инвестиций, поскольку вложения становятся дорогими для бизнеса из-за повышенной ключевой ставки ЦБ. Также, по его словам, по этой же причине растут расходы на создание инфраструктуры курьерской доставки до двери покупателя – в этом случае негативным фактором является дефицит курьеров. По этой причине операторы доставки на треть увеличили оплату труда курьеров. По разным оценкам, средний заработок курьера в Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных городах страны составляет 130–150 тысяч рублей в месяц, пишет Смотрим.