Рост цен в вузах связан с высоким спросом среди абитуриентов

59

Из почти миллиона российских выпускников, подавших заявки на поступление в вузы, 60% имеют возможность пройти на бюджет. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Из этого следует, что 40% – около 400 тысяч абитуриентов – будут рассматривать варианты платного обучения. В то же время цены в вузах выросли на 20% и более. Что будет с платным высшим образованием, спросили в эфире "Вестей ФМ" у заслуженного профессора Института образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной.

"Есть программы, где стараются сохранить стоимость. Есть те, кто вынужден повысить цены на платное образование, потому что нормативы финансирования образовательных программ выросли в соответствии с инфляцией, с обязательствами по оплате труда профессорско-преподавательского состава", пишет Смотрим.

Кроме того, каждый год рассчитываются не только сами нормативы, но и коэффициенты, включая территориальные, которые тоже влияют на стоимость образовательной программы, которую получают университеты из бюджета, пояснила профессор.

"Поэтому университет не может установить стоимость платной программы ниже, чем норматив финансирования с учетом всех коэффициентов. Соответственно, следом за ростом цен за счет бюджета вузы вынуждены поднимать цены и на платное образование".

Но есть вузы, которые пользуются высоким спросом, куда стараются поступить абитуриенты с высокими баллами, но в конкурсной ситуации не проходят на бюджет. Поэтому они выбирают платное образование в таком вузе.

"Те вузы, которые видят, что есть большой спрос на эти программы, то на них есть спрос и у работодателей, зарплаты достаточно высокие. Поэтому они и повышают цены уже пропорционально не только инфляции и росту нормативов, а ориентируясь и на рыночные факты", – отметила Абанкина.

С резким ростом цен на образование столкнулись абитуриенты, поступающие в медицинские вузы. В столичных университетах цена выросла в среднем на 30%, в петербургских – на 15–20%, а в воронежском медуниверситете по направлению «педиатрия» – более чем на 50%.