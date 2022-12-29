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Росстат увеличил набор товаров и услуг для расчета инфляции

29 декабря 2022 14:02
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Росстат увеличил набор товаров и услуг для расчета инфляции

Росстат после очередного пересмотра потребительской корзины расширил список товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2023 году – корзина выросла на 8 наименований до 566 товаров и услуг, следует из сообщения статведомтсва.

По оценке Минфина РФ, инфляция составит 12% по итогам 2022 года. В ближайшие годы ожидается снижение показателя до 4%.

В список с 1 января 2023 года включены турпоездки на Черноморское побережье и в Крым, речные круизы по России, неспальные вагоны в скоростных поездах дальнего следования, офисную бумагу, чемоданы, ряд детских товаров.

Из списка исключен перец черный горошек (взамен включены сухие приправы, специи), механические, кварцевые и электронные часы-будильник, бумажные обои (остались только цены на виниловые обои).

Из мониторинге цен на турпутевки для подсчета инфляции исключены туры на Кипр, в Марокко и в Тунис, в Израиль и Иорданию, в Индию, на Мальдивы и на Шри-Ланку.

В список мониторинга цен включены и 4 услуги – "ремонт телевизоров", "мойка легкового автомобиля", "стрижка модельная в женском зале", "стрижка модельная в мужском зале", пишет Смотрим.

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