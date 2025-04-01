Росстат: доля непьющих россиян выросла до рекорда как минимум с 2011 года

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Как следует из данных проведенного Росстатом комплексного наблюдения условий жизни россиян, доля не пьющих алкоголь граждан РФ в 2024 году выросла до 45 процентов. Это показатель стал максимальным с 2011 года.

Одновременно с этим с 57,3 до 54,4 процента снизилась доля пьющих хмельные напитки граждан РФ.

Отмечается, что данная тенденция характерна для представителей обоих полов.

При этом доля мужчин-трезвенников впервые превысила треть, достигнув 35,1 процента, а среди женщин алкоголь вовсе не пьют 53,1, в то время как два года назад их было 50,3 процента.

Однозначно ответить на вопрос об употреблении алкоголя не смогли 0,6 процента опрошенных, передает РИА Новости.