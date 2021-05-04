Россиянка защитила звание чемпионки мира по шашкам

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Россиянка Тамара Тансыккужина защитила звание чемпионки мира по шашкам. В финале она по сумме девяти раундов переиграла Наталью Садовскую, представляющую Польшу.

В четвертом раунде противостояния случился скандал – прямо во время партии со стола был убран флаг России. Тансыккужина заметила пропажу, но продолжила играть. Ситуация ее выбила из сфокусированного состояния, и ту партию она проиграла.

Позже поляки принесли извинения за сложившуюся ситуацию. В Кремле отметили, что инцидент исчерпан. А на следующий день, перед пятой партией Садовская в знак солидарности убрала со стола флаг Польши.

Семикратная чемпионка мира по стоклеточным шашкам Тансыккужина вернется в Россию 5 мая. Спортсменку ждет торжественная встреча в аэропорту Шереметьево, передает Радио Маяк.