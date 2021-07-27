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Россиянин завоевал золото в плавании на спине на Олимпийских играх

27 июля 2021 09:05
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Россиянин завоевал золото в плавании на спине на Олимпийских играх

Россиянин Евгений Рылов завоевал золото в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио, установив новый европейский рекорд.

Представитель России впервые с 1996 года стал обладателем золотой олимпийской медали в плавании.

Другой россиянин Климент Колесников выиграл серебро. После соревнований Рылов заявил, что вышел за пределы своих возможностей.

Рылову – 24 года, он бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 м на спине. Также в активе россиянина – две победы на чемпионатах мира и четыре – на чемпионатах Европы.

До этого наши Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов взяли серебряные медали Игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. Российские спортсмены в финале проиграли китайцам.

Сейчас в активе у сборной нашей страны на Олимпиаде-2020 – пять золотых, шесть серебряных и три бронзовых награды.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете. Первыми идут японцы, вторыми – американцы , третьими – китайцы, передает Радио Маяк.

Фото: eurosport.ru

Теги: Олимпийские игры Плавание

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