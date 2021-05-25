Россияне увидят самую большую Луну 2021 года

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В среду, 26 мая земляне увидят не только суперлуние, но и лунное затмение.

В России затмение смогут увидеть только жители Хабаровского и Приморского краев, полуостровов Камчатка и Чукотка и прилегающих к ним территорий. Оно начнется в 12:44 по московскому времени и достигнет максимальной фазы в 14:18. Луна же взойдет над горизонтом только в 21:08 по Москве.

Лучше всего затмение будет видно в Австралии, на западе США, в западной части Южной Америки и в Юго-Восточной Азии.

Зато суперлунием смогут наслаждаться все наши соотечественники. Луна приблизится к Земле на минимальное в 2021 году расстояние, благодаря чему покажется крупнее и ярче, чем обычно, сообщает Погода Mail.ru.

Фото: pixabay.com