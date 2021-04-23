Россияне увеличили расходы на книги

90

Средний чек на покупку в этом году оказался на 18% выше, чем в прошлом и составил 347 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные одного из аналитических ресурсов.

При этом объем продаж книг в онлайн формате вырос за год в натуральном выражении более чем в два раза, а в денежном – почти втрое. В топ-покупок вошли книги для детей, в том числе сказки, классические произведения, для обучения и развития, а также бизнес-литература.

Эксперты отмечают, что покупательский спрос переходит из офлайна в онлайн, как и в целом во всей розничной торговле.

Добавим, сегодня отмечается Всемирный день книги и авторского права. Традиция празднования родилась в Каталонии, где в 1923 году книготорговцы решили устроить грандиозную ярмарку, чтобы почтить память писателей Мигеля де Сервантеса, Уильяма Шекспира и Инка Гарсиласо де ла Вега. Они скончались 23 апреля 1616 года