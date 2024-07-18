Россияне стали чаще выбирать Заполярье и Дальний Восток для летних отпусков

186

Сервис путешествий «МТС Travel» проанализировал продолжительные поездки россиян по стране в начале лета. Выяснилось, что путешественники стали чаще проводить летние отпуска в необычных местах на севере страны и Дальнем Востоке. Результатами своих наблюдений аналитики поделились с «Известиями» 18 июля.

На начало лета главным внутренним направлением для путешествий продолжительностью от 5 до 14 ночевок является Краснодарский край: на него приходится более четверти (26%) от общего числа длительных поездок по стране. Согласно данным на середину лета, количество продолжительных путешествий в регион существенно выросло — на 18% к прошлогоднему показателю.

Однако гораздо более яркую тенденцию роста демонстрируют не традиционные морские, речные или горные курорты. Как показала аналитика, российские путешественники стали чаще выбирать необычные направления для летнего отдыха — регионы на севере страны и Дальнем Востоке. Так, примерно на четверть (24%) выросла популярность Заполярья. Наиболее активно россияне стали посещать Республику Саха (+45% поездок год к году), Ямало-Ненецкий автономный округ (+43%) и Мурманскую область (+22%).

Среди лидеров роста отпускного турпотока в июне-июле 2024 года также сразу несколько регионов Дальневосточного федерального округа. Помимо уже упомянутой Якутии растет число поездок в Сахалинскую область (+41%), Забайкальский край (+29%), Камчатский край (+28%) и Республику Хакасия (25%). В целом в регионы ДФО в первую половину лета турпоток вырос на 21% год к году.

Как показывает аналитика, существенную долю поездок за пределами Центральной России обеспечивает так называемый соседский туризм — путешествия в пределах одного федерального округа или в близлежащие регионы. Тем не менее драйвером роста становятся туристы со всей России, которые раньше выбирали зарубежные направления для поездок, а сегодня всё активнее переключаются на внутренний рынок. Так, например, в регионы Дальнего Востока турпоток из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области вырос более чем на треть, а в Заполярье стали приезжать в полтора раза чаще жители Краснодарского края и Республики Башкортостан.

Лето является одним из наиболее комфортных периодов для посещения северных и дальневосточных регионов, поскольку основная масса достопримечательностей там — это природные объекты. В это время года стоит комфортная температура для трекинга, знакомства с местной флорой и фауной.

Фото: pxhere.com