Россияне стали чаще выбирать Заполярье и Дальний Восток для летних отпусков

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2024»
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2024»
Аккордеонистка из Сызрани стала лауреатом престижного конкурса
Аккордеонистка из Сызрани стала лауреатом престижного конкурса
В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание
В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание
На Фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»
На Фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»
Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг.
Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг
Продлена регистрация участников на Международный молодёжный форум «Евразия Global» платформы Росмолодёжь.События
Продлена регистрация участников на Международный молодёжный форум «Евразия Global» платформы Росмолодёжь.События
В Самарской области 39 студенческих стартапов получат гранты Фонда содействия инновациям
В Самарской области 39 студенческих стартапов получат гранты Фонда содействия инновациям
Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги»
Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.09
-0.19
EUR 96.3
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
Весь список
  • Персональные данные

Россияне стали чаще выбирать Заполярье и Дальний Восток для летних отпусков

18 июля 2024 12:26
186
Россияне стали чаще выбирать Заполярье и Дальний Восток для летних отпусков

Сервис путешествий «МТС Travel» проанализировал продолжительные поездки россиян по стране в начале лета. Выяснилось, что путешественники стали чаще проводить летние отпуска в необычных местах на севере страны и Дальнем Востоке. Результатами своих наблюдений аналитики поделились с «Известиями» 18 июля.

На начало лета главным внутренним направлением для путешествий продолжительностью от 5 до 14 ночевок является Краснодарский край: на него приходится более четверти (26%) от общего числа длительных поездок по стране. Согласно данным на середину лета, количество продолжительных путешествий в регион существенно выросло — на 18% к прошлогоднему показателю.

Однако гораздо более яркую тенденцию роста демонстрируют не традиционные морские, речные или горные курорты. Как показала аналитика, российские путешественники стали чаще выбирать необычные направления для летнего отдыха — регионы на севере страны и Дальнем Востоке. Так, примерно на четверть (24%) выросла популярность Заполярья. Наиболее активно россияне стали посещать Республику Саха (+45% поездок год к году), Ямало-Ненецкий автономный округ (+43%) и Мурманскую область (+22%).

Среди лидеров роста отпускного турпотока в июне-июле 2024 года также сразу несколько регионов Дальневосточного федерального округа. Помимо уже упомянутой Якутии растет число поездок в Сахалинскую область (+41%), Забайкальский край (+29%), Камчатский край (+28%) и Республику Хакасия (25%). В целом в регионы ДФО в первую половину лета турпоток вырос на 21% год к году.

Как показывает аналитика, существенную долю поездок за пределами Центральной России обеспечивает так называемый соседский туризм — путешествия в пределах одного федерального округа или в близлежащие регионы. Тем не менее драйвером роста становятся туристы со всей России, которые раньше выбирали зарубежные направления для поездок, а сегодня всё активнее переключаются на внутренний рынок. Так, например, в регионы Дальнего Востока турпоток из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области вырос более чем на треть, а в Заполярье стали приезжать в полтора раза чаще жители Краснодарского края и Республики Башкортостан.

Лето является одним из наиболее комфортных периодов для посещения северных и дальневосточных регионов, поскольку основная масса достопримечательностей там — это природные объекты. В это время года стоит комфортная температура для трекинга, знакомства с местной флорой и фауной.

Фото: pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
17 июля 2024  21:16
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
606
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
17 июля 2024  13:46
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
1575
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
17 июля 2024  13:23
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
463
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
17 июля 2024  13:19
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
425
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
17 июля 2024  09:24
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
343
Весь список