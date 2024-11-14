Россияне сообщали о сбое в работе Telegram

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Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, число жалоб по состоянию на 00.31 мск составило 2720, следует из данных Downdetector.

Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы стали поступать около полуночи. Россияне жалуются на проблемы с оповещениями, сбой в работе мобильного приложения и сайта, общий сбой.

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Подмосковья, Тверской, Нижегородской, Рязанской областей, а также от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пишет РИА Новости.