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Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных

3 июня 2021 10:52
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Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных

Большая часть россиян согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки, следует из данных опроса ВЦИОМ (есть у РБК).

Этот вариант выбрали 54% опрошенных центром. В нем уточняется, что бóльшая поддержка бедных означает большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности. Чаще всего такой вариант выбирали люди старшей возрастной группы (60 лет и старше). Еще 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для себя образом.

Опрос ВЦИОМ прошел 2 марта, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился с помощью телефонного интервью

Помимо этого, 45% россиян предпочитают платить больше налогов, если это обеспечит им уверенность в широкой доступности и высоком качестве госуслуг. Однако 33% хотели бы платить меньше налогов, отдавая себе отчет в том, что госуслуги могут быть более низкого качества и менее доступными.

Подавляющее большинство россиян (83%) выступает за прогрессивную шкалу налогообложения, при которой чем богаче человек, тем больший процент налога он должен платить. Еще 13% выступили за одинаковую налоговую ставку вне зависимости от дохода.

Опрос также показал, что россиян не настолько привлекает возможность влиять на распределение налоговых поступлений, чтобы платить в этом случае больше налогов. Так ответили 65% респондентов. Согласились платить больше налогов при возможности оказывать влияние на распределение поступлений 26%. При этом 81% участников исследования посчитали, что налоги необходимо платить государству в полном объеме. А 15% полагают, что если есть возможность, то лучше избежать этих платежей, полностью или частично, пишет РБК.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: бедность налоги соцопрос

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