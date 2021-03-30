Россияне смогут выбирать названия гор и рек

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Росреестр планирует создать госкаталог географических названий в интернете, дав гражданам возможность выбирать новые названия улиц, городов, болот, гор и рек на общественных обсуждениях в сети.

Об этом говорится в законопроекте ведомства, обсужденном в Общественной палате (ОП) РФ. В качестве образца голосования чиновники приводят недавний опыт присвоения имен российским аэропортам. Ведомство планирует создать госкаталог географических названий (около 800 тыс. позиций) в интернете. Как пояснял глава Росреестра Олег Скуфинский, отсутствие такой информационной системы «осложняет работу картографам, приводит к разночтениям и искажению названий в документах». В ст. 4 законопроекта говорится, что имена объектам в РФ присваиваются по результатам «общественного обсуждения» в рамках информсистемы (сейчас региональный парламент должен обратиться в Росреестр).

Впрочем, называть мосты, элементы транспортной инфраструктуры (за исключением автодорог), «формы подводного рельефа» и другие морские объекты, а также объекты культурного наследия в Росреестре предлагают без обсуждений с гражданами.

Эксперты раскритиковали документ за отсутствие внятных критериев для названий, дав понять, что выбор названий в интернете «выпустит джинна», пишет Газета Коммерсантъ.