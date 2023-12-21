Россияне смогут встать на воинский учет без посещения военкомата

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Президент Владимир Путин поручил Минобороны и Минцифры обеспечить постановку граждан на воинский учет без личной явки в военкомат, а также наладить рассылку повесток в электронном виде.

Указанные министерства должны сообщать гражданам о мерах, направленных на обеспечение явки по повестке в военкомат, а также на уточнение сведений воинского учета без личной явки граждан в военкомат.

Необходимо провести работу по автоматическому подтверждению права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу и предоставлению гражданам доступа к личному кабинету в реестре повесток, отмечает сайт Кремля.

Работодатели получат возможность предоставлять сведения, необходимые для воинского учета, с помощью государственной информационной системы.

Доклад президенту по указанным поручениям необходимо представить до 15 января 2024 г., пишет Смотрим.