Россияне смогут претендовать на более высокую пенсию умершего супруга вместо своей

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Там пояснили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако такой переход не всегда выгоден.

Помимо этого, граждан предупредили об отсутствии специальных доплат при переходе на пенсию мужа или жены, например, за северный или сельский стаж. Также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста. Чтобы получать пенсию по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры будут лишены такой возможности. При этом гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости – для этого потребуется подать заявление, передает Радио Маяк.