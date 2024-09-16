Россияне смогут получить из остатков маткапитала единовременные выплаты

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Кабинет министров России утвердил новые правила использования остатка материнского капитала, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь родители смогут получить единовременную выплату до 10 тысяч рублей, если остаток средств на их счету не превышает эту сумму.

«Зачастую от суммы материнского капитала образуется остаток. <…> Теперь в случае, если такие средства не превышают 10 тысяч рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты», — заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24».

Премьер-министр также указал на простоту процедуры: для получения выплаты достаточно подать заявление через портал госуслуг, в МФЦ или по почте. Деньги поступят на счет одного из родителей в течение пяти дней после принятия фондом решения о назначении выплат. Мишустин подчеркнул важность возможности для семей использовать все предоставляемые государством средства, пишет Ура.ру.