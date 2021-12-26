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Ведутся работы по внедрению документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации.
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Россияне с начала 2023 года смогут получать электронные паспорта

26 декабря 2021 23:24
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Ведутся работы по внедрению документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации.

Россияне с начала 2023 года смогут получать электронные паспорта, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, передает РИА Новости.

"Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года", — сказала она в эфире радио "Милицейская волна", ее цитирует "МВД Медиа".

По словам генерал-лейтенанта полиции, сейчас МВД, Минцифры и другие госорганы ведут работу по внедрению документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации.

Количество оформляемых пластиковых удостоверений личности будет зависеть от желания граждан, на первоначальном этапе планируется выпустить не менее 100 тысяч, уточнила Казакова.

"С юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный", — пояснила начальник ГУВМ МВД.

 

 

Фото из открытых источников

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