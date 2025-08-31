Россияне с 1 сентября смогут отписаться от спам-звонков

168

Клиенты сотовых операторов с 1 сентября 2025 года смогут отказаться от массовых обзвонов через свой личный кабинет на сайте или в приложении оператора сотовой связи. Об свидетельствует соответствующий документ, обнародованный на портале официального публикования правовых актов.

Уточняется, что с начала осени текущего года все звонки от бизнес-организаций и индивидуальных предпринимателей должны будут маркироваться — оператор будет обязан предоставлять пользователю информацию о том, от кого поступает входящий. Наименование организации или коммерческого предприятия будет прописываться на экранах мобильных телефонов следующим образом — «Банк», «Реклама», «Недвижимость» и прочее. В данной надписи должно содержаться не более 32 знаков, в число которых могут входить цифры, а также буквы разных алфавитов, пишут "Известия".