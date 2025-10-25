Я нашел ошибку
Каждый восьмой россиянин сталкивался со взломом соцсетей
Самарцев просят правильно парковать машины
Совфед предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
В России с 26 октября вводится уголовная ответственность для иноагентов
В Самаре жильцы дома пожаловались на подрядчика, разобравшего крышу
В Самаре на площади Революции столкнулись автомобиль дорожной службы и автобус с пассажирами
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил с супругой выставку "Бурлаки на Волге" в Самаре
Россияне рассказали, какие заведения хотят иметь у дома
25 октября 2025 18:00
217
Аналитики решили выяснить, в какой инфраструктуре рядом с домом нуждаются россияне. И предложили респондентам отметить несколько объектов инфраструктуры, которые для них важнее всего.

По данным свежего опроса BAZA Development, в первую очередь люди хотят иметь рядом с жильем супермаркеты, фермерские лавки, аптеки и пункты выдачи заказов (48%), что вполне закономерно. Каждый седьмой признался, что полностью закупается в магазинах у дома.

На втором месте, по логике вещей, должны были бы разместиться кафе и рестораны, но этого не произошло: они заняли лишь четвертую строчку (32%), пишет МК.

Оказалось, что заведениям общепита россияне предпочли объекты культуры (34%). С большим отрывом победили кинотеатры - их выбрали 51% респондентов, поставивших просвещение и искусство в приоритет. «Серебро» досталось театрам – 30%. На третьей, четвертой и пятой позициях - картинная галерея (22%), лекторий с преподавателями из университетов (21%) и цирк (17%).

После посещения кинотеатров и цирков в пешей доступности горожане готовы отправиться в спортклубы и бассейны (33%) – третье место. Детские образовательные кружки и секции оказались на пятом месте – 29%. Салоны красоты – на шестом (10%).

- Задача современного девелопера не просто закрывать бытовые потребности горожан, но и формировать рядом с домом культурное и образовательное пространство, чтобы удовлетворять потребность современного человека в духовном развитии, - подчеркивает основатель BAZA Development Марк Заводовский. - И это даже не требует каких-то существенных затрат. Выделить место, например, под летний кинотеатр и закупить соответствующее оборудование - не дороже создания площадки для занятий спортом во дворе.

Теги: Опрос

24 октября 2025, 10:50
Среди горожан от 35 до 45 лет идея целевой ипотеки встретила больше одобрения, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. Экономика
Далеко не все идеи отправиться в путешествие с друзьями доходят до финала. Общество
Главный повод — День рождения: 77% дарят подарки в честь персонального праздника. Общество
