Россияне рассказали, какие заведения хотят иметь у дома

Аналитики решили выяснить, в какой инфраструктуре рядом с домом нуждаются россияне. И предложили респондентам отметить несколько объектов инфраструктуры, которые для них важнее всего.

По данным свежего опроса BAZA Development, в первую очередь люди хотят иметь рядом с жильем супермаркеты, фермерские лавки, аптеки и пункты выдачи заказов (48%), что вполне закономерно. Каждый седьмой признался, что полностью закупается в магазинах у дома.

На втором месте, по логике вещей, должны были бы разместиться кафе и рестораны, но этого не произошло: они заняли лишь четвертую строчку (32%), пишет МК.

Оказалось, что заведениям общепита россияне предпочли объекты культуры (34%). С большим отрывом победили кинотеатры - их выбрали 51% респондентов, поставивших просвещение и искусство в приоритет. «Серебро» досталось театрам – 30%. На третьей, четвертой и пятой позициях - картинная галерея (22%), лекторий с преподавателями из университетов (21%) и цирк (17%).

После посещения кинотеатров и цирков в пешей доступности горожане готовы отправиться в спортклубы и бассейны (33%) – третье место. Детские образовательные кружки и секции оказались на пятом месте – 29%. Салоны красоты – на шестом (10%).

- Задача современного девелопера не просто закрывать бытовые потребности горожан, но и формировать рядом с домом культурное и образовательное пространство, чтобы удовлетворять потребность современного человека в духовном развитии, - подчеркивает основатель BAZA Development Марк Заводовский. - И это даже не требует каких-то существенных затрат. Выделить место, например, под летний кинотеатр и закупить соответствующее оборудование - не дороже создания площадки для занятий спортом во дворе.