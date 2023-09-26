Россияне предпочитают брать отгулы в ноябре и феврале

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Аналитики выяснили, по какой причине россияне чаще всего берут отгулы. Согласно результатам исследования, проведенного в рамках проекта "HR Lab. - Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья" для "АльфаСтрахования", примерно треть граждан отпрашиваются с работы из-за головной боли, 28% - в связи с отравлением, а каждый четвертый берет отгул по причине давления.

Согласно опросу, на данные которого ссылается RT, чаще всего респонденты берут отгулы в ноябре - 56%, на втором месте февраль (38%), на третьем - сентябрь (36%).

Отмечается, что большинству (62%) достаточно одного дня отгула, а еще 11% вынуждены отпрашиваться на два дня.

При этом, как выяснили аналитики, если отгул связан с недомоганием, к врачу идут только 18% участников опроса, а 54% занимаются самолечением. При этом ни разу за весь период работы не брали отгул 18% респондентов.